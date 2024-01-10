Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа. Переговоры состоялись в городе Рамалла и продлились менее часа.

«Мы не допустим насильственного перемещения ни одного палестинского гражданина из сектора Газа или оккупированного Западного берега», — пояснил политик, призвав также разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

Палестинский лидер подчеркнул, что «сектор Газа является неотъемлемой частью Палестинского государства, и невозможно принять или опровергнуть планы оккупационных (израильских) властей по его отделению или разделению какой-либо его части».

Аббас также потребовал, чтобы Израиль немедленно вернул удержанные налоги Палестины. Тель-Авив собирает таможенные пошлины на товары, которые импортирует Палестина, и отправляет стране около $190 млн в месяц. Эти деньги обеспечивают значительный доход палестинской экономике.

Однако после 7 октября 2023 года министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, придерживающийся крайне правых взглядов, отказался передавать палестинской администрации какие-либо налоговые поступления.

Как сообщил израильский новостной сайт Walla, «администрация США в последние недели оказывала давление на израильское правительство, чтобы оно отдало удерживаемые палестинские налоговые поступления».

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич ранее заявили, что «добровольная миграция» палестинцев из сектора Газа «была бы лучшим решением».

В своих соцсетях Бен-Гвир сообщил: ««У нас есть партнеры в мире, которые помогут нам в вопросе расселения палестинцев». При этом о каких конкретно государствах идет речь, политик не уточнил.

В свою очередь Смотрич также заявил: «Правильное решение для сектора Газа — поощрять добровольную миграцию в страны, принимающие беженцев».

По данным израильских СМИ, правительство Биньямина Нетаньяху ведет секретные переговоры с представителями Конго, на которых обсуждает возможности приема тысяч переселенцев из Газы в рамках «добровольного переселения» жителей эксклава.

«Конго хочет принять мигрантов, и мы ведем переговоры с другими странами», — приводятся слова высокопоставленного израильского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

Как ранее писал TRT на русском, за три месяца с начала вторжения в сектор Газа израильской оккупационной армии погибли 23 тыс. жителей. Согласно данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года в ходе разрушительной интервенции пострадали 59 тыс. человек.