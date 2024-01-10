Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану необходимо быть в постоянном контакте.

«Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся», — заявил Песков, подчеркнув, что этот контакт важен для двусторонних отношений, а также напомнив, что российский лидер сам говорил о своей готовности приехать в Турцию, как только будет выбрано время.

«Пока время еще не выбрали, оно будет согласовываться по дипканалам, и рано или поздно общение это произойдет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Он также добавил, что при необходимости главы двух государств могут созвониться очень быстро, договоренность может быть достигнута буквально за часы.

Как ранее писал TRT на русском, 14 декабря 2023 года президент России провел прямую линию, которую назвали «Итоги года с Владимиром Путиным». В своем выступлении он подчеркнул лидирующую роль президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе.

«Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все, для того чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того чтобы были созданы условия для долгосрочного мира», — отметил российский лидер, добавив при этом, что этот и многие другие вопросы он планирует обсудить лично с президентом Эрдоганом. Путин не исключил, что его визит в Турцию может состояться в начале следующего года, если лидерам удастся состыковать рабочие графики.