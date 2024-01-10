Эрдоган: наша Национальная разведывательная организация не дает террористам передышки

Турция день ото дня укрепляет свои позиции влиятельной державы и важного игрока на мировой шахматной доске, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии по случаю 97-летия Национальной разведывательной организации Турции (MIT). По его словам, благодаря MIT Турция успешно борется с террористами и шпионами из других стран. #Турция #Анкара #MIT #разведка #Эрдоган