ПОЛИТИКА
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Эрдоган: наша Национальная разведывательная организация не дает террористам передышки
Турция день ото дня укрепляет свои позиции влиятельной державы и важного игрока на мировой шахматной доске, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии по случаю 97-летия Национальной разведывательной организации Турции (MIT). По его словам, благодаря MIT Турция успешно борется с террористами и шпионами из других стран. #Турция #Анкара #MIT #разведка #Эрдоган
Эрдоган: наша Национальная разведывательная организация не дает террористам передышки / Others
10 января 2024 г.
Истории
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