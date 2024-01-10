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Президент Эрдоган: Наша цель — полет в космос — почти достигнута
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна очень близка к достижению цели — впервые отправить турецкого гражданина в космос с научной миссией в рамках Национальной космической программы
Президент Эрдоган: Наша цель — полет в космос — почти достигнута
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первый космонавт Турции Альпер Гезеравджи / Others
10 января 2024 г.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна близка к достижению цели — впервые отправить турецкого гражданина в космос с научной миссией в рамках Национальной космической программы.

«Гордись, Турция! Наша цель — полет в космос — почти достигнута», — объявил глава государства.

По словам министра промышленности и технологии Фатиха Каджыра, миссия первого космонавта Турции Альпера Гезеравджи имеет большое значение с точки зрения демонстрации научного и технологического потенциала страны.

В космосе планируется провести 13 научных экспериментов.

В своих соцсетях Гезеравджи сообщил, что уже проходит режим карантина перед полетом. Ожидается, что в результате полуторадневного путешествия экипаж состыкуется с Международной космической станцией 19 января, в 13.15.

Президент Турции в 2021 году объявил о начале реализации Национальной космической программы, включающей подготовку космонавтов и отправку собственной ракеты на Луну.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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