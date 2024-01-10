Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утверждения о том, что партнеры заставляют Киев пойти на замораживание конфликта с Россией.

«Никакого давления со стороны партнеров нет по прекращению обороны Украины от российской агрессии. Прекращения нашей справедливой защиты и нашей справедливой борьбы — в этом вопросе на нас нет никакого давления», — заявил глава государства.

«Есть разные голоса — и я в медиа их слышал, читал и знаю. Есть разные голоса, и есть разные обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы нам давать соответствующие сигналы. По крайней мере, я не слышал их лично», — отметил украинский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

По его словам, необходима решимость партнеров, потому что «президент России не успокоится, пока не разрушит Украину, а потом пойдет в другие страны».

Зеленский также подчеркнул, что риторика президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что «он не собирается останавливаться».

Тем временем Вильнюс одобрил долгосрочный пакет помощи Киеву на €200 млн, рассказал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, в январе Литва передаст Украине боеприпасы, генераторы и системы разминирования, а в феврале — бронетранспортеры М577.

Вильнюс также продолжит обучение украинских военных и укрепление сотрудничества в оборонной промышленности.

«Литва была с Украиной с начала войны и будет с ней до победы», — подытожил Науседа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский с необъявленным визитом посетил Вильнюс.

Как ранее писал TRT на русском, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.