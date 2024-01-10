Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил The Times, что сообщения о его причастности к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году являются «полной чушью и российской пропагандой».

В конце ноября 2022 года лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с РФ, рассказал в интервью телеканалу «1+1», что в период обсуждения мирного договора в Киев прибыл занимавший тогда должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

По словам украинского политика, британский лидер тогда призвал не подписывать какие-либо соглашения с Россией и продолжать боевые действия.

После начала войны России с Украиной начались переговоры весной 2022 года. Они проходили в Беларуси и Турции. В мае стороны признали, что переговоры зашли в тупик.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

Как ранее писал TRT на русском, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.