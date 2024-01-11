Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в соцсети X. Он отметил, что договоренность о начале строительства была достигнута по итогам визита в Баку президента ОАЭ.

«В качестве проявления нашей солидарности ради «Зеленого мира», мы договорились с ОАЭ еще больше укрепить наше партнерство. До конца года мы планируем начать строительство двух СЭС общей мощностью 760 МВт, а в следующем году — одной ветростанции на 240 мегаватт», — написал Шахбазов.

Между Азербайджаном и ОАЭ в Баку 9 января состоялось подписание нескольких документов в сфере энергетики.

В их числе меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание правил инвестиционного сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в области проектов по поставкам электроэнергии, развитию сетей, обмену техническими знаниями и опытом.

Меморандум касается изучения инвестиционных возможностей проектов строительства на суше солнечных электростанций мощностью 2 ГВт, ветропарков мощностью 2 ГВт, морских ветроэлектростанций мощностью 6 ГВт, а также проектов «фотоэлектрических крыш», производства «зеленого водорода», «зеленого аммиака», синтетического метана, экологически чистого авиационного топлива (SAF) и экспорта зеленой энергии.

Помимо этого, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.