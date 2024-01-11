Ученые поместили в специальные векторы фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса и встроили его в геном клеток томата. Из этих клеток получили помидоры, регулярно синтезирующие стабильный белок антигена S1 в количестве 0,77 мкг/г. Съедобная вакцина обеспечивает двухуровневую защиту от COVID-19 на слизистой оболочке кишечника и в крови.

Первая фаза тестирования вакцины на добровольцах, которые потребляли 50 граммов (38,5 мкг антигена S1) томатов TOMAVAC во время обеда в течение 3 дней, прошла успешно. По словам ученых, у испытуемых не возникло никаких побочных эффектов, а в крови и кишечнике вырабатывался высокий уровень нейтрализующих антител.

Полученный сорт томата находится на стадии селекции и в дальнейшем, после второго и третьего этапов клинических испытаний, будет выращиваться на специально отведенных полях.

Они также планируют производить TOMAVAC в форме удобных в использовании биологически активных капсул. В настоящее время проводятся исследования технологических процессов сублимационной сушки и капсулирования продукта.