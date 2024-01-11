ПОЛИТИКА
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Турецкие журналисты оказались среди пострадавших от ракетного удара по Харькову
Журналисты турецкого государственного информационного агентства «Анадолу» (АА) Давид Качкачишвили и Озге Элиф Кызыл оказались среди 12 пострадавших от ракетного удара по отелю в Харькове. Глава Харьковской обладминистрации сообщил, что 2 ракеты ЗРК С-300 попали в здание и двор отеля, в котором находились 30 человек. #trtнарусском #украина #харьков #ракета #С300 #анадолу #журналисты #trtrussian
итми / Others
11 января 2024 г.
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