Турецкие журналисты оказались среди пострадавших от ракетного удара по Харькову

Журналисты турецкого государственного информационного агентства «Анадолу» (АА) Давид Качкачишвили и Озге Элиф Кызыл оказались среди 12 пострадавших от ракетного удара по отелю в Харькове. Глава Харьковской обладминистрации сообщил, что 2 ракеты ЗРК С-300 попали в здание и двор отеля, в котором находились 30 человек. #trtнарусском #украина #харьков #ракета #С300 #анадолу #журналисты #trtrussian