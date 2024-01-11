Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Индии — Bharat Petroleum и крупнейший в стране Indian Oil — хотят нарастить закупки сырья у саудовской Saudi Aramco. Каждый НПЗ планирует закупить порядка 1 млн барр. нефти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Indian Oil заинтересован закупать больше сырья из Саудовской Аравии и Западной Африки, поскольку российская легкая малосернистая нефть «Сокол» стала менее привлекательной. Индийская сторона столкнулась с проблемами при попытках провести платеж в индийских рупиях, уточнили источники агентства.

В декабре прошлого года Индия снизила закупки российской нефти до самого низкого уровня с января. Часть российских танкеров с сырьем остановилась на полпути в индийские порты, сообщало агентство Bloomberg. Причиной стали санкции США против танкеров и их владельцев. В правительстве Индии заявили, что отказались от закупок сырья у России из-за непривлекательных скидок.

Индия — третий крупнейший импортер и потребитель нефти в мире, отмечает Reuters. После введения санкций против РФ и ценового потолка на российскую нефть Москва нарастила поставки в Индию, причем сырье идет с существенным дисконтом. В конце 2022 года Россия стала крупнейшим нефтяным поставщиком в азиатскую страну, потеснив Ирак и Саудовскую Аравию.

Как ранее писал TRT на русском, в январе саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти для всех регионов мира. Для азиатского рынка Эр-Рияд снизил цены сразу на $1,5–2 за баррель.