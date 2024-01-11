Экс-президент США Дональд Трамп в 2020 году в частном порядке предупредил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что «‎‎Америка не придет на помощь ЕС» в случае военного нападения. Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил французский еврокомиссар Тьерри Бретон.

«Вы должны понимать: если Европа подвергнется нападению, мы не придем на помощь», — процитировал дипломат слова Трампа.

«И, кстати, вы должны мне $400 млрд, потому что вы не платили, вы, немцы, должны были заплатить за защиту», — приводит слова Трампа еврокомиссар. Он уточнил, что на встрече помимо него и фон дер Ляйен также присутствовал представитель ЕС по торговле Фил Хоган.

Слова Бретона прозвучали всего за несколько дней до важного этапа президентской гонки в США. 15 января Республиканская партия проведет собрание в Айове, на котором члены партии проголосуют за кандидатов в президенты от партии. Среди кандидатов от республиканцев — Трамп, губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли.