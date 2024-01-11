Еще до войны сектор Газы из-за блокады со стороны Израиля и Египта был зависим от иностранной помощи. На гуманитарную помощь полагалось около 80% из 2,2 млн жителей эксклава. В основном благотворительные организации полагались на частный сектор в Газе. Если нужна была мука, гуманитарное агентство находило поставщика внутри сектора, который получал тендер.

Три месяца израильских бомбардировок разрушили все экономические цепочки в секторе. Углубляющийся гуманитарный кризис стал одним из худших в XXI веке. Если ничего не изменится, число погибших палестинцев в Газе из-за голода и болезней будет шокирующим.

Чтобы предотвратить голод, нужно чтобы Израиль снял блокаду и облегчил поток коммерческих грузов в сектор, подчеркивает издание.

«Одной помощи будет недостаточно. Нам нужен частный сектор», — заявил Филипп Лазарини, глава Агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (БАПОР).

Снятие блокады и восстановление частных предприятий в Газе может обеспечить большее распределение помощи в секторе. БАПОР отмечает, что позже сможет перейти к предоставлению денежной помощи, а не просто раздаче пайков.

«Условия [в Газе] просто ужасны», — отмечает Лаззарини. В одном складе БАПОР в южном городе Хан-Юнус укрывается около 30 тыс. человек. Десятки тысяч укрываются на улице рядом с объектами ООН.

Жестокая экономика военного времени означает, что многие жители Газы не могут даже позволить себе крышу над головами, потому они спят прямо под открытым небом, уточнил представитель БАПОР. По данным ВОЗ, в секторе есть только один душ на каждые 4500 человек и один туалет на каждые 220. Почти две трети больниц Газы закрыты, 13 по-прежнему работают, но у них недостаточно припасов или персонала.

ООН использует пятиэтапную интегрированную шкалу фазы продовольственной безопасности (IPC) для измерения голода. На фазе 1 люди в порядке. На этапе 5 они голодают до смерти. Ариф Хусейн, главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН (ФАО), отметил: около 706 тыс. человек во всем мире находятся на этом худшем уровне. При этом четыре пятых из них — 577 тыс. — находятся в Газе.

Израиль намеренно пошел на эти шаги, введя тотальную блокаду сектора: Тель-Авив запретил поставку продуктов, воды, электричества, топлива и медикаментов.