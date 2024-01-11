ПОЛИТИКА
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Британская телеведущая о выселении палестинцев из Газы
Ведущая британского Talk TV Джулия Хартли-Брюэр, которую накануне раскритиковали за «расистские» комментарии во время интервью с палестинским политиком, спрашивает своего гостя, может ли вытеснение палестинцев из сектора Газа стать ответом на урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС. #trtнарусском #телеведущя #выселение #палестина #израиль #атака #хамас #газа #секторгаза #критика #война #trtrussian
ьитьит / Others
11 января 2024 г.
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