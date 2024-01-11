Генконсул Украины: россияне используют весь имеющийся арсенал оружия

Россияне знали, что атакованный ими отель используется журналистами, заявил в эксклюзивном интервью TRT на русском генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский, комментируя ракетный удар по Харькову. Дипломат рассказал, сколько раз Россия атаковала украинские города в минувшем году. #trtнарусском #украина #стамбул #генконсул #недильский #обстрел #атака #ракеты #удар #россия #trtrussian