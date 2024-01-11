ПОЛИТИКА
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Генконсул Украины: россияне используют весь имеющийся арсенал оружия
Россияне знали, что атакованный ими отель используется журналистами, заявил в эксклюзивном интервью TRT на русском генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский, комментируя ракетный удар по Харькову. Дипломат рассказал, сколько раз Россия атаковала украинские города в минувшем году. #trtнарусском #украина #стамбул #генконсул #недильский #обстрел #атака #ракеты #удар #россия #trtrussian
мимтм / Others
11 января 2024 г.
Истории
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