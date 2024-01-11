О планируемом прибытии палестинцев из сектора Газа, нуждающихся в лечении, рассказал в соцсетях министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, 85 человек и 106 сопровождающих их лиц прибудут в Турцию вечером 11 января для прохождения лечения.

В начале декабря глава Минздрава также сообщил, что в страну были доставлены 200 человек из сектора Газа, из которых 114 — люди, нуждающиеся в лечении, и 86 сопровождающих их лиц. По его словам, всего на борту находилось 26 детей.

Специальная координационная группа, созданная Турцией, продолжает работать над переводом следующей группы нуждающихся в медицинской помощи палестинцев в турецкие больницы. В Анкаре также прорабатывают вопрос открытия в секторе Газа полевого госпиталя, чтобы обеспечить доступ палестинцев к медицинской помощи.

Напомним, 11 января в Международном суде ООН начались слушания по иску ЮАР против Израиля. Южно-Африканская Республика 29 декабря 2023 года подала иск на Израиль в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В представленных ЮАР доказательствах утверждается, что действия Израиля «носят характер геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».