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В Турцию доставят еще 85 больных и раненых палестинцев из сектора Газа
Сегодня вечером из Египта в Турцию прибудет самолет с палестинцами из сектора Газа
В Турцию доставят еще 85 больных и раненых палестинцев из сектора Газа
Турция готовится принять еще один самолет с палестинцами, нуждающимися в лечении / Others
11 января 2024 г.

О планируемом прибытии палестинцев из сектора Газа, нуждающихся в лечении, рассказал в соцсетях министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, 85 человек и 106 сопровождающих их лиц прибудут в Турцию вечером 11 января для прохождения лечения.

В начале декабря глава Минздрава также сообщил, что в страну были доставлены 200 человек из сектора Газа, из которых 114 — люди, нуждающиеся в лечении, и 86 сопровождающих их лиц. По его словам, всего на борту находилось 26 детей.

Специальная координационная группа, созданная Турцией, продолжает работать над переводом следующей группы нуждающихся в медицинской помощи палестинцев в турецкие больницы. В Анкаре также прорабатывают вопрос открытия в секторе Газа полевого госпиталя, чтобы обеспечить доступ палестинцев к медицинской помощи.

Напомним, 11 января в Международном суде ООН начались слушания по иску ЮАР против Израиля. Южно-Африканская Республика 29 декабря 2023 года подала иск на Израиль в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В представленных ЮАР доказательствах утверждается, что действия Израиля «носят характер геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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