Рига направит Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать следующее вооружение: артиллерийская техника и гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, вездеходы, дроны, генераторы, устройства связи и экипировку. Об этом сообщил латвийский лидер Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ринкевичс также сообщил, что Латвия обязалась в этом году обучить не менее 3000 украинских солдат, а также продолжить реабилитацию украинских солдат и пограничников. Кроме того, страна намерена выделить 15 млн евро на восстановление Украины в течение трехлетнего периода.

По словам латвийского президента, фактическая государственная и общественная помощь, направленная Украине, составляет около 1% ВВП страны и превышает €600 млн.

Это первый визит Владимира Зеленского в Латвию с начала войны в Украине. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военной области для совместной реализации проектов в сфере индустрии обороны и безопасности.

Ранее, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, писал TRT на русском. В ходе разговора турецкий лидер отметил, что прилагает большие усилия для прекращения кровопролития и установления мира в Украине.

Турция также готова взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для обеспечения мира в Украине.