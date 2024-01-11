Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за слушаниями по иску ЮАР против Израиля, сообщил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

Ранее ЮАР предоставил в МУС доказательства, в которых утверждается, что действия Израиля «носят характер геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».

По словам представителя ООН, израильские власти неоднократно препятствовали доступу гуманитарной помощи в палестинский эксклав. «Эти отказы и серьезные ограничения парализуют способность гуманитарных партнеров действовать осмысленно, последовательно и масштабно», — подчеркнул он (цитата по «Анадолу).

Напомним, 11 января в Международном суде ООН начались слушания по иску ЮАР против Израиля. Южно-Африканская Республика 29 декабря 2023 года подала иск на Израиль в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Южноафриканская делегация прибыла в суд в составе более 20 человек. Ее возглавляет министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола.

Делегация Великого Национального Собрания (парламента) Турции также прибыла в Гаагу, чтобы наблюдать за слушаниями. Турецкую делегацию возглавляет председатель Комиссии по юстиции Великого национального собрания Турции Джюнейт Юксель. «Мы приветствуем иск Южной Африки против Израиля», — сказал он в беседе с корреспондентом «Анадолу».