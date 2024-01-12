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Узбекистан и Япония подписали соглашения о сотрудничестве в IT-сфере
Узбекистан и Япония заключили ряд соглашений в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития Узбекистана
Узбекистан и Япония подписали соглашения о сотрудничестве в IT-сфере
Фото: AA / AA
12 января 2024 г.

10 января в Ташкенте прошел бизнес-форум с участием представителей Узбекистана и Японии. В ходе форума обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий.

Представители Минцифры провели встречи с компаниями и университетами из Японии. Стороны обсудили вопросы обучения узбекских студентов в IT-вузах Японии и их дальнейшего трудоустройства.

Минцифры и японская сторона подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает совместную работу по развитию IT-образования в Узбекистане и обеспечению трудоустройства выпускников соответствующих специальностей в Японии.

Меморандум о взаимопонимании также подписали Министерство цифрового развития, Japan Digital University и компания Digital Knowledge. Стороны намерены внедрить образовательные технологии с использованием генеративного искусственного интеллекта.

Министерство и Центр международного сотрудничества в сфере информатизации договорились создать совместный комитет, который привлечет японские IT-компании в Узбекистан и организует обмен опытом в цифровой сфере.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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