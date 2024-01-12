10 января в Ташкенте прошел бизнес-форум с участием представителей Узбекистана и Японии. В ходе форума обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий.

Представители Минцифры провели встречи с компаниями и университетами из Японии. Стороны обсудили вопросы обучения узбекских студентов в IT-вузах Японии и их дальнейшего трудоустройства.

Минцифры и японская сторона подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает совместную работу по развитию IT-образования в Узбекистане и обеспечению трудоустройства выпускников соответствующих специальностей в Японии.

Меморандум о взаимопонимании также подписали Министерство цифрового развития, Japan Digital University и компания Digital Knowledge. Стороны намерены внедрить образовательные технологии с использованием генеративного искусственного интеллекта.

Министерство и Центр международного сотрудничества в сфере информатизации договорились создать совместный комитет, который привлечет японские IT-компании в Узбекистан и организует обмен опытом в цифровой сфере.