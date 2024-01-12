В ночь на пятницу авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли удары по некоторым йеменским городам, в том числе в провинциях Саада, Ходейда и Таиз. ВВС США заявляет, что в результате ударов было поражено 60 целей в 16 локациях Йемена.

Как заявил президент США Джо Байден, операция стала прямым ответом на атаки хуситов в Красном море. Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами и используемым для нарушения свободы судоходства в Красном море, сказал американский президент.

«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — цитирует Байдена пресс-служба его администрации.

Также удары подтвердил британский премьер Риши Сунук. По его словам, хуситы продолжали совершать нападения в Красном море, в то числе на военные корабли Великобритании, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества.

Комментарии Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары были направлены на военную инфраструктуру хуситов. «Сегодняшние удары были нацелены на объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также с береговыми радарами и возможностями воздушного наблюдения хуситов», — говорится в заявлении Остина.

По его словам, США оставляют за собой право атаковать хуситов в Йемене «в случае необходимости», поскольку главный приоритет — обеспечить безопасность движения судов в Красном море.

Ответ хуситов

Повстанцы йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) утверждают, что их атаки в Красном море были направлены исключительно на израильские суда и не угрожали мировому судоходству. Вашингтону и Лондону придется заплатить высокую цену за все последствия «агрессии», заявили повстанцы.

«Наша страна подверглась крупному нападению американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов. Нет сомнений, что США и Великобритании придется быть готовыми заплатить высокую цену за все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел в так называемом правительстве хуситов Хусейна аль-Иззи.

Пресс-секретарь хуситов Мохаммед Абдул Салам подчеркнул, что Йемен продолжит оказывать помощь Палестине и Газе.

«Если они думают, что смогут удержать Йемен от поддержки Палестины и Газы, они ошибаются. Йемен продолжит свою религиозную и гуманитарную позицию и будет поддерживать Газу всем, чем сможет. Эти нападения еще больше укрепят прочность и мощь Йемена», — подчеркнул он.

Международная реакция

Россия попросила провести заседание Совбеза ООН после ударов США и Великобритании по Йемену, сообщила пресс-служба российского постпредства при организации в телеграм-канале.

«Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении.

Нанесение США ударов по йеменской территории является «очередным примером извращения» резолюций СБ ООН и «пренебрежением международным правом» с целью эскалации ситуации в регионе, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Вашингтоне также начались протесты против действий США в Йемене. Активисты собрались на протестную акцию на Таймс-сквер в Нью-Йорке и возле Белого дома. Демонстранты держали в руках палестинские флаги и плакаты с надписью «Хватит бомбить Йемен».