В Газе появилось граффити потерявшего семью журналиста

Художник из Сирии Азиз Эсмер нарисовал на одной из стен разрушенного дома в Газе граффити, посвященное репортеру Ваэлю ад-Дахдуху. Во время израильских бомбардировок он потерял жену, троих детей, один из которых тоже был журналистом, и внука. #trtнарусском #журналист #палестина #граффити #газа #секторгаза #сирия #репортер #дахдух #израиль #бомбардировка #семья #стойкость #профессионализм #trtrussian