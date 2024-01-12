ПОЛИТИКА
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В Газе появилось граффити потерявшего семью журналиста
Художник из Сирии Азиз Эсмер нарисовал на одной из стен разрушенного дома в Газе граффити, посвященное репортеру Ваэлю ад-Дахдуху. Во время израильских бомбардировок он потерял жену, троих детей, один из которых тоже был журналистом, и внука. #trtнарусском #журналист #палестина #граффити #газа #секторгаза #сирия #репортер #дахдух #израиль #бомбардировка #семья #стойкость #профессионализм #trtrussian
тьбть / Others
12 января 2024 г.
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