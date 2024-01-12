Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выступил с резкой критикой действий военных США и Великобритании в отношении йеменских хуситов. По его словам, атаки США и Великобритании — это «акт произвола, явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также международного права, нормативных актов и законоположений».

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на корабли в Красном море. «Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире», — заявил президент США Джо Байден.

Вместе с тем Насер Канани убежден, что «произвольные нападения» будут способствовать дальнейшей нестабильности и поставят под удар безопасность региона. По его мнению, этими атаками США и Великобритания пытаются отвлечь внимания всего мира от преступлений израильских военных в секторе Газа.

Ситуация в Красном море

Ранее крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Причиной стали атаки йеменских хуситов, которые в знак солидарности с Палестиной пообещали атаковать корабли, которые идут под израильским флагом.

Так, в середине ноября в йеменском движении «Ансаруллах» (хуситы) сообщили, что захватили в Красном море израильское грузовое судно Galaxy Leader и отбуксировали его к побережью Йемена.

Крупнейшая в мире судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) объявила, что перенаправляет свои суда в обход Красного моря из-за возросшей угрозы нападений. Аналогичное решение приняли французская компания CMA CGM, датский судоходный гигант Maersk и немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd.

18 декабря 2023 года в Пентагоне объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) против йеменских хуситов под эгидой многонациональных Объединенных морских сил для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.