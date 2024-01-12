Атаки хуситов в Красном море направлены исключительно на израильские суда и не угрожают мировому судоходству, заявил представитель движения «Ансаруллах» Мохаммед Абдул Салам, передает «Анадолу».

Массированные атаки США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене он назвал «вопиющей агрессией» и пообещал продолжить атаки на израильские корабли в Красном море. «Они совершили глупость, осуществив эту вероломную агрессию, и они ошибаются, если думают, что удержат Йемен от поддержки Палестины и Газы», — добавил Салам.

Другие члены движения «Ансаруллах» также связывают ночные удары по их объектам в Йемене с попыткой отвлечь внимание мирового сообщества от военных преступлений Израиля в секторе Газа.

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на корабли в Красном море. «Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире», — заявил президент США Джо Байден.

Ранее крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Причиной стали атаки йеменских хуситов, которые в знак солидарности с Палестиной пообещали атаковать корабли, которые идут под израильским флагом.