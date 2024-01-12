12 января 2024 г.
ПОЛИТИКА
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В Хан-Юнусе на юге Газы вспышка инфекционных заболеваний
Детское отделение больницы «Насер» переполнено пациентами из-за вспышки инфекционных заболеваний на фоне отсутствия необходимых медикаментов. По данным ВОЗ, в Газе осталось 13 частично функционирующих больниц. Больше 20 медкомплексов не работают. #trtнарусском #палестина #инфекции #заболевание #газа #секторгаза #болезнь #больница #воз #израиль #бомбардировка #медики #trtrussian
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