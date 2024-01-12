Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. «В ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией во главе с США и Британией, нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена», — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, позиция США в Совбезе ООН по Красному морю стала лишь предлогом для дальнейшей эскалации напряженности в регионе. «Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — подчеркнула она, добавив, что военная эскалация в районе Красного моря «может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока».

Российская сторона запросила в пятницу срочное заседание Совбеза ООН. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в постпредстве РФ, встреча намечена на 10:00 по местному времени (18:00 Анкары).

Ранее, 11 января, Совет безопасности ООН принял резолюцию США с требованием немедленного прекращения атак хуситов на суда в Красном море. Принятая резолюция «требует, чтобы хуситы немедленно прекратили все подобные нападения, которые препятствуют глобальной торговле, нарушают права и свободы судоходства, а также региональный мир и безопасность». За документ проголосовали 11 членов Совбеза. Россия, Китай, Мозамбик и Алжир воздержались.