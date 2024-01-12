США и Великобритания использовали непропорциональную силу при ударах по объектам йеменского движения «Ансураллах» (хуситы), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничной молитвы.

«Все эти действия являются непропорциональным применением силы. Таким же образом США действует и в Палестине. Иран ищет способы защитить себя от всего этого», — подчеркнул турецкий лидер, добавив, что США и Великобритания пытаются превратить Красное море в «море крови».

По его словам, Турция получает новости по многим каналам: «По разным каналам мы узнаем, что хуситы отвечают успешно».

Президент Турции также прокомментировал слушания МУС по делу о геноциде Израиля в отношении палестинцев. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара имеет все доказательства виновности израильского руководства в преступлениях против жителей сектора Газа.

«Документы, которые мы предоставим, — это в основном визуальные документы. С их помощью Израиль будет осужден. Мы ожидаем этого, потому что верим в справедливость Гаагского суда», — сказал он.

Эрдоган напомнил, что начиная с 7 октября Израиль убил в секторе Газа более 22 тысяч человек и превратил регион в «кровавую баню». Со своей стороны, Турция готова обеспечить медицинской помощью эвакуированных жителей Газы. Ранее в страну прибыл очередной самолет с 85 палестинцами на борту, нуждающимися в лечении.