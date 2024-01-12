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Нефть и золото подорожали после сообщений об ударах США по Йемену
Цены растут на фоне опасений разрастания конфликта в Йемене и последующих перебоев в поставках нефти
Нефть и золото подорожали после сообщений об ударах США по Йемену
Нефть подорожала после ударов США и Великобритании по Йемену / Others
12 января 2024 г.

Стоимость эталонного сорта нефти Brent выросла на 2,4%, превысив $79,80 за баррель, на фоне сообщений об ударах военных США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене, передает агентство «Анадолу».

На военные действия также отреагировали цены на золото. Цены на драгметалл выросли на 0,4% до $2036,71 за унцию.

Атаки хуситов в Красном море направлены исключительно на израильские суда и не угрожают мировому судоходству, заявил ранее представитель движения «Ансаруллах» Мохаммед Абдул Салам. Массированные атаки США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене он назвал «вопиющей агрессией» и пообещал продолжить атаки на израильские корабли в Красном море.

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на корабли в Красном море. «Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире», — заявил президент США Джо Байден.

Ранее крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Причиной стали атаки йеменских хуситов, которые в знак солидарности с Палестиной пообещали атаковать корабли, которые идут под израильским флагом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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