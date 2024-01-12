Международный суд ООН в Гааге 11 января начал заседание по иску ЮАР против Израиля о геноциде жителей сектора Газа. На слушаниях представлена судебная коллегия из 15 человек. В четверг состоялось выступление южноафриканской делегации, Израилю дали слово на следующий день — 12 января.

В защитной риторике Израиля акцент был сделан не на тысячах убитых ее армией мирных палестинцев, а на действиях движения ХАМАС. Так, юридический советник министерства иностранных дел Израиля Таль Беккер назвал обвинения в геноциде необоснованными, поскольку статистика по убитым в Газе «основана не непроверенной статистике, предоставленной ХАМАС».

Тот факт, что смерть 23 тыс. палестинцев в Газе подтверждают и международные организации, включая ООН, Беккер упоминать не стал. В конечном итоге он отверг требование ЮАР остановить военные действия в секторе Газа, поскольку это якобы может навредить самому Израилю.

Один из адвокатов, представляющих Израиль, Омри Сендер также признал факт гуманитарной катастрофы в Газе. Однако, по его словам, Тель-Авив сделал все возможное, чтобы минимизировать последствия кризиса. Например, несколько стран, включая Турцию, смогли доставить гуманитарную помощь в регионе, но этот груз, по словам Сендера, украло движение ХАМАС, поэтому ее не хватило жителям.

Отметим, что в ООН неоднократно заявляли о том, что поступающей помощи критически мало и не хватит для обеспечения базовыми вещами жителей палестинского эксклава. Более того, пункты пропуска на границе с Газой работали с перебоями и принимали крайне ограниченное количество грузов.

ЮАР требует остановить геноцид в секторе Газа

В первый день слушаний в Гааге, 11 января, свои аргументы представила ЮАР. В представленных ЮАР доказательствах утверждается, что действия Израиля «носят характер геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».

«Никакое вооруженное нападение на территорию государства, каким бы серьезным оно ни было, даже нападение, связанное с жестокими преступлениями, не может служить оправданием или защитой от нарушений Конвенции», — отмечается в поданном ЮАР иске.

Делегация ЮАР требует немедленного прекращения военных действий в секторе Газа, а также принять меры для предотвращения геноцида против палестинцев, обеспечить их возвращение в свои дома, а также предоставить жителям гуманитарную помощь: еду, воду, топливо, медикаменты и гигиенические принадлежности.