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Фахреттин Алтун выразил соболезнование в связи с гибелью солдат
Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун выразил соболезнование семьям погибших солдат и пожелал выздоровления раненым военнослужащим. Он также призвал доверять только проверенной информации
Фахреттин Алтун выразил соболезнование в связи с гибелью солдат
Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
12 января 2024 г.

Фахреттин Алтун, глава Управления по связям администрации президента Турции, опубликовал соболезнование семьям пяти погибших турецких солдат на севере Ирака, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим военнослужащим.

«Тысячу раз будь проклят сепаратистский терроризм и его сторонники, которые являются общим врагом человечества. Мы будем решительно продолжать нашу борьбу до тех пор, пока все виды террористических организаций не будут искоренены», — пообещал он.

Алтун призвал не публиковать непроверенный контент о мучениках и Вооруженных силах Турции в социальных сетях. «Давайте не будем становиться инструментом сепаратистской пропаганды террористических организаций. Давайте будем полагаться только на официальные заявления и держаться подальше от контента, содержащего дезинформацию, которая может принести пользу терроризму», — пояснил глава Управления по связям администрации президента Турции.

Он также призвал не доверять «манипулятивным сообщениям террористической организации и ее сторонников».

Как ранее писал TRT на русском, 12 января в районе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака погибли 5 турецких солдат, ранения получили 8 военнослужащих, из них трое были серьезно ранены, сообщили в Министерстве национальной обороны. Отмечается, что были нейтрализованы 12 террористов. Операция в регионе продолжается.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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