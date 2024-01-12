Ведущие группы по защите свободы прессы и правозащитные организации США призвали президента Байдена «‎‎сделать больше, оказать давление на Израиль, чтобы тот соблюдал международное право».

Правозащитники обвиняют Тель-Авив в том, что израильские военные намеренно убивают журналистов в Газе, чтобы не допустить объективное освещение конфликта в мировых СМИ.

В открытом письме главе Белого дома говорится, что с октября в Газе было убито больше журналистов, чем в какой-либо другой стране в течение целого года.

Среди подписавших обращение к Байдену — Комитет по защите журналистов (CPJ), Human Rights Watch, Freedom House и другие правозащитные группы.

По данным CPJ, за три месяца боевых действий в Газе погибли 79 журналистов, почти все убиты в результате израильских авиаударов.

«Представитель Госдепартамента США недавно заявил, что у США нет никаких доказательств того, что Израиль намеренно нацелен на журналистов», — говорится в письме.

Однако «заслуживающие доверия отчеты» организаций по правам человека показывают обратное: израильские военные несут ответственность за намеренное убийство нескольких журналистов.

В письме приводится последний по времени случай: солдаты Израиля «намеренно целились в автомобиль, в котором журналисты ехали 7 января, убив двух журналистов и серьезно раненых третьего»‎.

Правозащитники также отметили, что «журналисты получают угрозы от израильских чиновников и военных офицеров.

«Конечно, целевое или неизбирательное убийство журналистов — это военное преступление, и Международный уголовный суд заявил, что он будет расследовать сообщения о военных преступлениях, совершенных против журналистов в Газе», — отметили правозащитники.

«Мы считаем, что ваша [Байдена] администрация может и должна сделать больше, чтобы эффективно призвать Израиль к ответственности за гибель журналистов, убитых в военных действиях, а также защищать и поддерживать местных и международных журналистов, освещающих конфликт», — подчеркивают авторы письма.