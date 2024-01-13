Выступая на встрече, помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари заявил, что «наблюдаемый цикл насилия может спровоцировать очень серьезные политические, экономические и гуманитарные последствия в сфере безопасности в Йемене и регионе».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сожаление по поводу ударов, нанесенных под руководством США и Великобритании. Постпред России призвал международное сообщество «выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран во главе с США нападения на Йемен без мандата ООН».

В свою очередь, постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд напомнила, что Лондон неоднократно осуждал нападения хуситов в Красном море. Постпред отметил, что мишенью хуситов стали британские корабли. «Вчера вечером мы предприняли ограниченный, необходимый и пропорциональный шаг вместе с США», подчеркнула она.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд также заявила, что удары в Йемене были «пропорциональными и необходимыми». По словам американского постпреда, удары были нанесены после того, как были исчерпаны все невоенные средства.

Постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что Совет Безопасности ООН не давал разрешения на применение силы против Йемена. Операция США и Великобритании «не только привела к разрушениям инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения, но и усилила угрозу безопасности в Красном море», сказал он.