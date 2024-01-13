В 2024 году 19,5 миллионов из 23,4 миллионов жителей Тайваня старше 20 лет смогут принять участие в голосовании. Они получат три избирательных бюллетеня: для избрания главы администрации и его заместителя, для голосования за кандидатов в депутаты парламента по территориальному округу и для голосования по партийным спискам. Ожидается, что результаты будут объявлены вечером. Победитель определяется простым большинством голосов; второго тура нет.

На пост главы администрации претендуют три кандидата — Лай Циндэ, представляющий Демократическую прогрессивную партию, выступающую за провозглашение независимости Тайваня, Хоу Юи от Гоминьдана, стремящийся к нормализации отношений и развитию связей с материковым Китаем, и Кэ Вэньчжэ, основатель Тайваньской народной партии, которая также планирует развивать отношения с Пекином, но в определенных рамках.

Главой администрации Тайваня с 2016 года является представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Ранее, в своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение страны с Тайванем — "историческая неизбежность.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши бежали туда после поражения в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китайской Народной Республики.

Выборы главы исполнительной власти Тайваня обращают на себя повышенное внимание, поскольку могут серьезно повлиять на конфигурацию отношений между Пекином и Вашингтоном.