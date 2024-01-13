Издание напоминает, что вечером 10 января возле здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В результате 33-летний гражданин Азербайджана, сотрудник Wildberries, был госпитализирован с ножевыми ранениями. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого силовики два дня проводили обыски на складе.

Отмечается, что окончательные выводы о причинах возгорания на 50 тысячах квадратных метров будут сделаны после проведения необходимых экспертиз. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем.

Очевидцы сообщают, что на этой неделе дважды ложно сработала сигнализация на складе. Именно из-за этого к сигналу тревоги поначалу отнеслись с недоверием. Однако когда выяснилось, что возгорание действительно произошло, персонал был эвакуирован.

По предварительным данным, в момент начала пожара на складе было около 1000 человек, они смогли эвакуироваться. В telegram-канале ведомства уточняют, что «сведения о пострадавших не поступали. На месте работают 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России».

В августе 2022 года на складе Ozon в Московской области произошел крупный пожар. Пострадал склад в Истре площадью 55 тысяч квадратных метров. Спасателям потребовалось пять дней, чтобы полностью потушить пожар. Страховщики оценили ущерб в 17 миллиардов рублей.