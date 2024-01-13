Он сообщил, что с 7 октября более 23 000 человек были убиты, более 58 000 получили ранения, а 1,9 миллиона мирных жителей были насильственно вынуждены покинуть свои дома.

Гриффитс описал это как «ошеломляющие 85 процентов от общей численности населения, травмированные и вынужденные бежать снова и снова, когда падают бомбы и ракеты».

Приюты для перемещенных лиц «переполнены, еда и вода заканчиваются, а риск голода растет с каждым днем».

Гриффитс подчеркивает, что система здравоохранения находится «в состоянии коллапса», гуманитарные объекты подверглись нападениям, а 148 сотрудников ООН и НПО были убиты.

Заместитель генерального секретаря ООН заявил, что он «глубоко встревожен недавними заявлениями израильских министров относительно планов по поощрению массового перемещения гражданского населения из сектора Газа в третьи страны, которое в настоящее время называется «добровольным переселением».

«Эти заявления вызывают серьезную обеспокоенность по поводу возможного насильственного массового переселения или депортации палестинского населения из сектора Газа, что будет строго запрещено международным правом», — сказал он.