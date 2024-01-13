На Тайване завершилось голосование на выборах президента и законодательного парламента, избирательные участки закрылись в 16:00 по местному времени.

По данным TVBS, которое транслировало результаты в прямом эфире, 64-летний Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии, лидирует на президентских выборах, набрав более 2,4 миллиона голосов. Он уже успел объявить о своей победе на митинге перед сторонниками.

Второе место занимает Хоу Юи из оппозиционного Гоминьдана — 2 миллиона голосов, за ним следует Кэ Вэньчжэ из центристской Тайваньской народной партии — 1,69 миллиона голосов.

Кандидат от партии Гоминьдан, выступавший за диалог с материковым Китаем, Хоу Юи заявил о своем поражении.

Весь мир наблюдает за выборами на Тайване, поскольку Пекин угрожает острову войной, если в результате тайваньцы захотят объявить формальную независимость от Китая. В преддверии выборов китайские военные значительно активизировали свою активность вокруг Тайваня.

Министерство обороны Тайваня сообщает, что вокруг острова летают восемь китайских военных самолетов, в том числе один из которых нарушил воздушное пространство с юго-западной стороны в шесть утра по местному времени — незадолго до открытия избирательных участков.

Кроме того, в субботнем заявлении Минобороны Тайваня говорится, что шесть китайских военных кораблей взяли остров в кольцо.