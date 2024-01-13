Палестинка в тайне от израильтян привезла с собой в лагерь для беженцев попугая

В лагере для палестинских беженцев в Рафахе живет попугай по кличке Коки. Палестинка Исраа абу-Фарес из Северной Газы провезла его под шарфом, когда бежала от израильских атак. Теперь Коки стал любимцем жителей лагеря. #trtнарусском #палестина #попугай #израиль #газа #секторгаза #беженцы #питомец #атакаизраиля #армияизраиля #trtrussian #коки #палестинцы #рафах #trtrussian