ПОЛИТИКА
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Палестинка в тайне от израильтян привезла с собой в лагерь для беженцев попугая
В лагере для палестинских беженцев в Рафахе живет попугай по кличке Коки. Палестинка Исраа абу-Фарес из Северной Газы провезла его под шарфом, когда бежала от израильских атак. Теперь Коки стал любимцем жителей лагеря. #trtнарусском #палестина #попугай #израиль #газа #секторгаза #беженцы #питомец #атакаизраиля #армияизраиля #trtrussian #коки #палестинцы #рафах #trtrussian
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13 января 2024 г.
Истории
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