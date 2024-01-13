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В МЧС локализовало пожар на складе Wildberries
Крупный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербург мог начаться из-за проблем с проводкой, сообщили в МЧС, пожарную сигнализацию там отключили после нескольких ложных срабатываний. Ущерб может достичь 11 млрд рублей. Возгорание локализовано на 70 тыс. м², тушение продолжается. Следователи рассматривают версию о поджоге. #trtнарусском #wildberries #пожар #россия #санктпетербург #склад #мчс #trtrussian
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13 января 2024 г.
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