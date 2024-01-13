В МЧС локализовало пожар на складе Wildberries

Крупный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербург мог начаться из-за проблем с проводкой, сообщили в МЧС, пожарную сигнализацию там отключили после нескольких ложных срабатываний. Ущерб может достичь 11 млрд рублей. Возгорание локализовано на 70 тыс. м², тушение продолжается. Следователи рассматривают версию о поджоге. #trtнарусском #wildberries #пожар #россия #санктпетербург #склад #мчс #trtrussian