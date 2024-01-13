«Мы надеялись, что подобные свидетельства, вызвавшие вражду между двумя народами региона, будут справедливо освещены в замечаниях комиссара. (...) Комиссар фокусируется на узкой и единственной перспективе, упускающей из виду всесторонний анализ ситуации. В связи с этим Азербайджан считает, что выводы, сделанные ею, основаны не на прямых наблюдениях комиссара во время ее визита, а в первую очередь на информации, полученной из других неполных и предвзятых источников», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В Баку подчеркнули, что Азербайджан, приглашая комиссара посетить регион, ожидал от нее комментариев, основанных на нейтралитете, беспристрастности, равенстве и универсальности прав человека.

«Отмечая итоги визита, Азербайджан подчеркивает, что замечаниям комиссара не хватает полной справедливости и беспристрастности», — отметили в ведомстве.

В частности, в Баку отметили отсутствие в отчете встречи комиссара с азербайджанцами, пережившими Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, а также с членами общины Западного Азербайджана, изгнанными из своих домов на территории современной Армении.

Кроме того, отметили в МИД, комиссар, ссылаясь на решение Международного суда от декабря 2021 года, игнорирует тот факт, что Армения обязана предоставить временную меру по предотвращению разжигания и пропаганды расовой ненависти и дискриминации в отношении Азербайджана.

Однако, в докладе подчеркивается острая проблема массового минирования на освобожденных территориях Азербайджана и препятствия, которые это создает для восстановления этих земель и темпов безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома, а также серьезный риск для их здоровья и жизни.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что документ не отражает правдиво фундаментальных реалий, связанных с общей ситуацией с правами всех людей, пострадавших в результате развязанного Арменией конфликта, который привел к почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий.

«Таким образом, именно агрессия Армении против Азербайджана привела к систематическим актам этнической чистки, военным преступлениям и насильственному перемещению сотен тысяч азербайджанцев, включая детей, пожилых людей и женщин», — подчеркивает МИД Азербайджана.