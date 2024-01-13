В высказывании отмечается, что, несмотря на процесс в высшем суде ООН, Израиль продолжает усиливать напряжение в Хан-Юнусе, Рафахе и центральных районах сектора Газа. Только за последние 24 часа израильские силы совершили 13 актов насилия, в результате которых погиб 151 палестинец и еще 248 человек получили ранения.

В заявлении отмечается, что Израиль несерьезно относится к процессу в ООН и продолжает массовые убийства палестинцев.

МИД Палестины указывает на нарушения, совершаемые Израилем на Западном берегу, и подчеркивает, что палестинцы подвергаются коллективному наказанию. Кроме того, в заявлении осуждаются усиливающиеся нарушения прав человека в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

Южная Африка в четверг представила в высшем суде ООН обвинения в адрес Израиля в осуществлении геноцида против палестинцев. Израиль решительно отрицает эти обвинения, называя их «необоснованными».

Южноафриканские юристы заявили Международному Суду ООН в Гааге, что Израиль демонстрировал «геноцидальное поведение» с самого начала полномасштабной войны в секторе Газа, который находится под оккупацией с 1967 года.

«Это не что иное, как умышленное уничтожение палестинцев. Не щадят никого, даже новорожденных детей», — подчеркивают юристы.