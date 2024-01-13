По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, по состоянию на 17:30 по времени восточного побережья США, в общей сложности было отменено 2058 рейсов, 5846 рейсов были задержаны.

«Мы ожидаем некоторых проблем из-за погоды на Среднем Западе сегодня и, возможно, завтра», — заявила авиакомпания Delta.

Федеральное управление гражданской авиации предупредило в четверг, что облака, снег и ветер могут вызвать задержки рейсов в некоторых аэропортах.

Авиакомпания United отменила 287 рейсов, в том числе запланированные на субботу, поскольку ожидает разрешения регулирующих органов на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9.

В четверг Федеральное управление гражданской авиации начало официальное расследование в отношении 737 MAX 9 после того, как на прошлой неделе на рейсе Alaska Airlines в воздухе оторвалась панель крышки аварийного выхода, что привело к вынужденной посадке.