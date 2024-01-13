Арытюрк уточнил, что МУС, созданный государствами, подпадающими под действие Римского статута, судит людей за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии, а Международный Суд, который является судебным органом ООН, рассматривает иски против государств в рамках Конвенции о предотвращении геноцида.

Он добавил, что и МУС, и Международный Суд ООН находятся в Гааге.

Юрист отметил, что дело против виновных в нападении Израиля на сектор Газа 27 декабря 2008 года под названием «Операция литой свинец» ведется в МУС с 2009 года. По его словам, доказательства преступлений, совершенных Израилем до 7 октября 2022 года, также добавлены в это дело, но прогресса в рассмотрении все еще не наблюдается. Арытюрк считает, что причиной отсутствия прогресса в деле, рассматриваемом МУС, являются действия израильского лобби.

«Дело о геноциде, возбужденное в Международном суде ООН, положило этому конец. До сих пор ни один международный суд не стал свидетелем судебного процесса даже над израильским частным лицом, не говоря уже о государстве Израиль. Их нигде не удавалось судить. Их лобби создало им очень сильный имидж. У них были связи и благодаря этим связям им каждый раз всё сходило с рук»,— отметил Арытюрк.

По его словам, весомая роль дела, рассматриваемого в Международном суде ООН, состоит в том, что государство Израиль, которое не приняло мер против гражданских и военных чиновников, причастных ко многим международным преступлениям, насилию, убийствам детей и невинных людей, теперь привлечено к ответственности перед международным сообществом.