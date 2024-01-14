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Израиль задержал сестер убитого командира ХАМАС Салеха аль-Арури
Оккупационная армия Израиля задержала сестер убитого в начале января члена руководства ХАМАС Салеха аль-Арури. Это произошло во время рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан
Израиль задержал сестер убитого командира ХАМАС Салеха аль-Арури
Рейды оккупационной армии. / Photo: AA
14 января 2024 г.

Израильская оккупационная армия задержала двух сестер убитого в начале января в Бейруте высокопоставленного члена движения ХАМАС Салеха аль-Арури. Об этом Общество палестинских заключенных сообщило агентству Anadolu.

По этим данным, Даляль и Фатима аль-Арури были схвачены рано утром 14 января в собственных домах во время рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь, катарский телеканал Al Jazeera показал кадры с сыном одной из сестер, который сообщил, что израильские оккупанты ворвались и разгромили их дом, а также конфисковали фотоснимки его дяди Салеха.

Как сообщал TRT на русском, аль-Арури был убит в Бейруте в результате удара оккупационной армии. Официально Израиль не взял на себя ответственность за нападение на суверенную территорию Ливана, однако в частных разговорах его чиновники дали понять о причастности страны к преступлению.

По данным The Jerusalem Post, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху запретила министрам упоминать в интервью и комментировать смерть Салеха аль-Арури.

Отдельно сообщалось об опасениях членов правительства Нетаньяху по поводу возможной эскалации на границе с Ливаном. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен даже перенес свой визит на Ближний Восток на неделю.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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