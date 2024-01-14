В швейцарском Давосе 14 января стартовала конференция, которая посвящена перспективам мирного урегулирования в Украине. Участие в этом мероприятии подтвердили, согласно приведенным Швейцарией данным, 80 государств. Это больше, чем на встречах в аналогичном формате, которые состоялись в прошлом году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

В центре повестки находится «формула мира» –– мирная инициатива, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Она содержит десять пунктов, в том числе вывод российского контингента, выплату Москвой репараций и предоставление Киеву международных гарантий в сфере безопасности.

«Я хотел бы вам дать понять, что проект — это не украинский список пожеланий, а тщательное и детальное предложение. Активное участие многих третьих стран придаст ему огромную легитимность», –– отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для издания Neue Zürcher Zeitung, опубликованной накануне конференции.

В публикации говорится, что участники встречи в Давосе сосредоточатся на пяти аспектах мирного плана, в том числе «прекращении всех военных действий», «отношении к незаконным актам насилия», а также «предотвращении эскалации войны». По словам Ермака, в дальнейшем инициативу планируется представить главам государств и правительств мира.