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В Давосе начались переговоры по ситуации в Украине
Швейцарский Давос принял конференцию, которая посвящена «формуле мира», выдвинутой президентом Украины Владимиром Зеленским. В переговорах подтвердило участие рекордное количество государств
В Давосе начались переговоры по ситуации в Украине
Владимир Зеленский. / Photo: Reuters
14 января 2024 г.

В швейцарском Давосе 14 января стартовала конференция, которая посвящена перспективам мирного урегулирования в Украине. Участие в этом мероприятии подтвердили, согласно приведенным Швейцарией данным, 80 государств. Это больше, чем на встречах в аналогичном формате, которые состоялись в прошлом году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

В центре повестки находится «формула мира» –– мирная инициатива, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Она содержит десять пунктов, в том числе вывод российского контингента, выплату Москвой репараций и предоставление Киеву международных гарантий в сфере безопасности.

«Я хотел бы вам дать понять, что проект — это не украинский список пожеланий, а тщательное и детальное предложение. Активное участие многих третьих стран придаст ему огромную легитимность», –– отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для издания Neue Zürcher Zeitung, опубликованной накануне конференции.

В публикации говорится, что участники встречи в Давосе сосредоточатся на пяти аспектах мирного плана, в том числе «прекращении всех военных действий», «отношении к незаконным актам насилия», а также «предотвращении эскалации войны». По словам Ермака, в дальнейшем инициативу планируется представить главам государств и правительств мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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