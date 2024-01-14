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Египет и Китай подчеркнули важность создания палестинского государства
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире главу МИД Китая Ван И. В центре внимания находилась ситуация в секторе Газа, который продолжает переживать разрушительную израильскую оккупацию
Египет и Китай подчеркнули важность создания палестинского государства
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял министра иностранных дел Китая Ван И. / Others
14 января 2024 г.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире министра иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в секторе Газа. Стороны объявили о необходимости решить палестинскую проблему путем создания независимого Государства Палестина, проинформировал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

«Президент Египта и глава МИД КНР заявили, что всеобъемлющее и справедливое решение палестинской проблемы должно основываться на принципе двух государств и создании независимого Государства Палестина в соответствии с международными правовыми актами», –– сообщил Ахмед Фахми.

Вместе с тем участники переговоров подчеркнули, что не приемлют принудительного выселения арабского населения с его законных земель и настаивают на соблюдении международного законодательства в данном контексте.

Президент Египта на встрече с Ван И «подчеркнул необходимость прекращения огня в Газе» для защиты гражданского населения и понижения общего уровня напряженности в регионе. Со своей стороны министр иностранных дел Китая передал египетскому лидеру устное послание от председателя КНР Си Цзиньпина, в котором китайский лидер высоко оценил роль Каира в процессе укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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