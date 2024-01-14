После того как Израиль начал кровавое вторжение в сектор Газа в начале октября прошлого года, США сразу же выразили ему поддержку, предоставив военную и финансовую помощь.

Одновременно с этим участились нападения на американские военные базы и силы коалиции в Сирии и Ираке.

С середины октября 2023 года по настоящее время Вашингтон зафиксировал около 120 атак, большинство из которых осуществили с помощью ударных дронов, ракет или и того и другого.

Как описал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, эти нападения были хоть и «небольшими по масштабу», но вместе с тем «опасными и тревожными».

Хуситы же атаковали коммерческие суда, в результате чего вертолеты ВМС США потопили три их лодки. Таким образом, ситуация в регионе накалилась до предела.

2 января стало известно об убийстве Израилем заместителя председателя Политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в результате авиаудара на юге Бейрута. На следующий день возле могилы командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани прогремели два взрыва, в результате которых 103 человека погибли, еще 141 получил ранения.

После случившегося в Иране представители администрации Байдена, от Пентагона до Госдепартамента и спецслужб, начали анализировать ситуацию, чтобы спрогнозировать, как Иран и другие силы на Ближнем Востоке могут атаковать Соединенные Штаты или их союзников в регионе.

4 января напряженность в регионе еще более усилилась после того, как администрация Джозефа Байдена нанесла по Багдаду удар беспилотником, в результате которого, как утверждают в Минобороны США, были убиты лидер проиранского шиитского движения Муштак Талеб аль-Саиди, известный как «Абу Таква».

Особую тревогу у США вызывал риск эскалации в Красном море. Ранее, в декабре, в ответ на нападения хуситов на торговые суда Вашингтон объявил о создании новой международной морской коалиции для сдерживания этих атак.

Также у американской администрации были опасения, что боевые действия в секторе Газа могут перекинуться на Западный берег и Ливан. Ливанская «Хезболла» и Израиль обмениваются ударами на границе, и также поступают сообщения о нападениях израильтян на палестинцев на Западном берегу.

«Хотя США стараются не допустить, чтобы война в секторе Газа превратилась в региональную, в конечном счете это решение зависит не только от нас. Сейчас появляется все больше тревожных сигналов того, что конфликт может перерасти в региональную войну», — резюмировал тогда бывший морской пехотинец и офицер ЦРУ, работавший в Пентагоне при администрации Трампа, Мик Малрой.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники также сообщало, что администрация президента США Джозефа Байдена не исключает перерастания текущего конфликта в секторе Газа в новую войну на Ближнем Востоке. Отмечалось, что американские военные уже готовятся к нанесению удара по хуситам.

В ночь на пятницу авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли удары по йеменским городам.

Битва за транспортные пути началась

Востоковед, публицист Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском подчеркнул, что новая война на Ближнем Востоке уже вовсю идет. По его мнению, эскалация в секторе Газа стала отправной точкой для выяснения отношений, особенно касающихся транспортных коридоров.

«Американцы планировали достичь примирения между Саудовской Аравией и Израилем и пустить транспортный коридор из Индии через арабское королевство, Израиль, а потом в Европу. Под эти цели они переносят производства из Китая в Индию», — пояснил политолог. Этот транспортный коридор — конкурент китайскому «Одному поясу, одному пути», отметил он.

Эксперт подчеркнул, что это укладывается в канву нарастающего противостояния между Вашингтоном и Пекином. «Однако после 7 октября эти планы были отложены. На этом фоне не только этот коридор не заработал, но и возникли проблемы еще у одного старого и давно функционирующего коридора — Суэцкого канала. Речь идет о нападении хуситов», — сообщил аналитик.

По его словам, в итоге из двух транспортных коридоров один так и не заработал, второй — испытывает давление и трудности. «Американцы не будут на это спокойно смотреть», — резюмировал специалист.