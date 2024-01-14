ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция нейтрализовала семь террористов на севере Сирии
Вооруженные силы Турции нейтрализовали семерых членов террористической организации, действующей на севере Сирии. Министерство национальной обороны в своем заявлении подчеркнуло, что военные продолжат «хоронить террористов»
Турция нейтрализовала семь террористов на севере Сирии
Вооруженные силы Турции. / Photo: AA
14 января 2024 г.

Турецкие Вооруженные силы нейтрализовали семь членов террористической организации PKK/YPG в результате операции на севере Сирии.

«Наши военные продолжают хоронить террористов. В общей сложности было нейтрализовано семь террористов PKK/YPG, которые пытались совершить нападение на севере Сирии», –– проинформировало Министерство национальной обороны Турции.

Двумя днями ранее оборонное ведомство проинформировало, что пять военнослужащих Турции погибли в результате нападения членов террористической организации на территории Ирака.

«12 января террористы попытались проникнуть на территорию базы в районе операции "Коготь — замок". Пятеро наших товарищей-героев погибли и восемь получили ранения, в том числе трое серьезно ранены. Раненых доставили в больницу», — сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в социальных сетях.

Как сообщал ранее TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Лидер ОАЭ выразил соболезнования в связи с террористической атакой на турецких военнослужащих. Страны высказались за необходимость объединить усилия в сфере борьбы с террористическими элементами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us