Турецкие Вооруженные силы нейтрализовали семь членов террористической организации PKK/YPG в результате операции на севере Сирии.

«Наши военные продолжают хоронить террористов. В общей сложности было нейтрализовано семь террористов PKK/YPG, которые пытались совершить нападение на севере Сирии», –– проинформировало Министерство национальной обороны Турции.

Двумя днями ранее оборонное ведомство проинформировало, что пять военнослужащих Турции погибли в результате нападения членов террористической организации на территории Ирака.

«12 января террористы попытались проникнуть на территорию базы в районе операции "Коготь — замок". Пятеро наших товарищей-героев погибли и восемь получили ранения, в том числе трое серьезно ранены. Раненых доставили в больницу», — сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в социальных сетях.

Как сообщал ранее TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Лидер ОАЭ выразил соболезнования в связи с террористической атакой на турецких военнослужащих. Страны высказались за необходимость объединить усилия в сфере борьбы с террористическими элементами.