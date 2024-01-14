Кровопролитное вторжение Израиля в сектор Газа будет продолжаться много месяцев, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет. Это бюджет на год, в котором мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас гораздо больших расходов, чем мы планировали», –– объяснил он, открывая заседание кабмина по утверждению бюджета на 2024 год.

«В данный момент требуется прежде всего покрыть расходы на войну, что позволит нам вести ее в текущем году», –– обратил внимание Нетаньяху.

По словам главы правительства, Израилю придется вспомнить, что такое «корректировки» бюджета. Однако, признал Нетаньяху, в предстоящий период страна столкнется и с увеличением бюджетного дефицита, потому что «необходимо существенное увеличение расходов» на ведение оккупационной кампании.

«Мы временно увеличим дефицит на этот год», –– объяснился премьер перед представителями кабмина.

Как сообщал ранее TRT на русском, правящая коалиция в Израиле в эти месяцы сталкивалась с ожесточенной критикой за то, что на фоне дефицита средств она отказывается тратить свои коалиционные фонды, или дискреционные расходы. Это бюджетные ассигнования, обещанные премьер-министром тем политическим партиям, которые год назад согласились сформировать с ним правящий альянс.