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Палестинское общество Красного Полумесяца снова работает на севере Газы
Палестинское общество Красного Полумесяца возобновило свою деятельность в северных районах оккупированного сектора Газа. Ранее гуманитарная организация была вынуждена сделать перерыв на фоне истощения запасов топлива и ударов Израиля
Палестинское общество Красного Полумесяца снова работает на севере Газы
Представитель Палестинского общества Красного Полумесяца в Газе. / Photo: Reuters
14 января 2024 г.

Представители Палестинского общества Красного Полумесяца возобновили свою работу на севере оккупированного сектора Газа после перерыва, который длился около месяца.

«На 101-й день войны в Газе Палестинское общество Красного Полумесяца возобновило оказание медицинских услуг в городе Газа и в северных районах анклава после того, как вынуждено было временно приостановить данный процесс из-за ударов Израиля по медучреждениям», –– отмечается в заявлении, которое опубликовано на странице организации в соцсети X (ранее известна как Twitter).

Некоторое время назад медики сообщали, что направили на север Газы из южных районов колонну машин скорой помощи. Точных данных по поводу того, сколько автомобилей и сотрудников медслужб готовы возобновить предоставление медицинских услуг, не приводится.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца приостановило активность в северных районах сектора Газа в середине декабря. 16 декабря представитель гуманитарной организации проинформировал в разговоре с египетскими СМИ, что соответствующее решение было принято в том числе на фоне истощения запасов топлива, необходимого для работы медучреждений и машин скорой помощи. Его провоз в Газу в свое время блокировал Израиль.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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