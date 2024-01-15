Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Египет не закрывал контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа с 7 октября.

«Египетская сторона не закрывала КПП «Рафах» ни на день с момента начала событий. Именно действия другой стороны (Израиля) срывают и препятствуют доставке помощи в сектор Газа», — заявил Лазарини.

Лазарини обратил внимание на неизбирательные атаки Израиля по сектору Газа.

«Мир стал свидетелем того, как израильская машина смерти убивает невинных людей», — сказал он.

Ранее Лазарини отмечал, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась настолько, что осажденный анклав превратился в «ад на земле».

«Каждый раз я наблюдаю все больше страданий, больше горя и печали, и у меня возникает ощущение, что Газа больше не является пригодным для жизни местом. Куда ни глянь, везде полно временных убежищ. Куда бы вы ни пошли, люди в отчаянии, голодны и напуганы», — заявил Лаззарини.

Из-за перенаселенности и плохих санитарных условий в анклаве наблюдается серьезный рост инфекционных заболеваний.