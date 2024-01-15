«Это неприемлемо для украинского общества, когда ты живешь в войне и ложишься спать, не будучи уверен, что проснешься. Нас ежедневно атакуют. Я не думаю о чем-то фантастическом. После визита Зеленского и делегации в США мы вернулись с положительным ощущением. Мы надеемся и верим, что наконец голосование за новый бюджет для поддержки Украины состоится», — заявил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что Украина все еще продолжает непростую борьбу.

«В эти секунды наши герои продолжают бороться в Авдеевке, вблизи Бахмута, этого небольшого города, название которого люди в мире даже не знают», — подчеркнул он.

Ермак также напомнил, что, несмотря на шантаж России, Украина открыла «зерновой коридор» и сейчас он работает.

«Я считаю, Украина показывает, что мы можем выиграть. Конечно, с помощью и поддержкой друзей, и я надеюсь, что она продолжится. Сунак и Зеленский 2 дня назад подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, основанное на Вильнюсской декларации, к которой уже присоединились более 30 стран, и работа продолжается. Это диалог», — сказал Ермак.