Соответствующая информация представлена на сайте Службы государственной безопасности.

Отмечается, что для граждан Азербайджана и других стран готовились фиктивные документы, чтобы они под видом граждан Украины могли легально проживать в различных странах, получать там убежище и свободно передвигаться без виз.

В ходе расследования удалось установить, что члены ОПГ с января 2023 года незаконно изготавливали и выдавали украинские паспорта, удостоверения личности и водительские права, а также другие документы отдельным гражданам за денежную компенсацию. Каждый поддельный документ стоил до 30 тысяч долларов.

Преступники были привлечены к ответственности. Им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и сбыте поддельных документов и других преступных деяниях. Следствие также выявило лиц, путешествующих по разным странам с поддельными украинскими документами.